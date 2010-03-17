В Украине поголовье птицы выросло

В Украине на 1 марта т.г. поголовье птицы во всех категориях хозяйств выросло на 7,3%, по сравнению с аналогичным показателем 2009 года, – до 177 млн. 395 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях поголовье птицы выросло на 12,7% или на 10,9 млн. голов – до 96,8 млн. голов. В хозяйствах населения поголовье выросло на 1,5% или на 1,16 млн. голов – до 80 млн. 559 тыс. голов.

Отмечается, что в хозяйствах населения на 1 марта содержалось 45,4% всей птицы (в 2009 г. – 48%).