Данилишин: прирост в сельском хозяйстве один из самых высоких

По итогам января-февраля 2010 года прирост сельскохозяйственного производства в Украине составил 5,2%, что является одним из самых высоких показателей на протяжении 2001-2009 годов, при этом в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства выросли на 12,4%, хозяйствах населения - сократились на 0,8%.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что в среднем прирост объемов производства в АПК с 2001 года был на уровне 2,7%.

Ввиду сезонного характера производства растениеводческой продукции, валовая продукция сельского хозяйства в январе-феврале формировалась исключительно за счет производства продукции животноводства.

На развитие производства в животноводческой отрасли, отметил Б.ДАНИЛИШИН, положительное влияние оказал высокий урожай зерновых культур (46 млн. тонн). «По состоянию на 1 марта 2010 года против соответствующей даты прошлого года поголовье свиней увеличилось на 16,7%, овец и коз - на 3,5%. Кроме того, в результате увеличения поголовья птицы во всех категориях хозяйств (на 7,3%) продолжался рост производства яиц (на 3,9%)», - сказал он.

Следствием увеличения поголовья скота и птицы, отметил экс-министр экономики, стало увеличение объемов реализация скота и птицы на убой (в живом весе) - на 3,4% (против сокращения на 6,3% в январе-феврале 2009 года).

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к их реализации на убой составляло 113,1% (в январе-феврале 2009 года 108,6%).