В Украине поголовье свиней увеличилось

В Украине на 1 марта т.г. поголовье свиней во всех категориях хозяйств увеличилось на 16,7%, или на 1,115 млн. голов, по сравнению с 1 марта 2009 г. - до 7 млн. 804,9 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях поголовье свиней выросло на 22,1%, или на 624,3 тыс. голов, – до 3 млн. 455,1 тыс. голов. В хозяйствах населения поголовье выросло на 12,7%, или на 491,4 тыс. голов, – до 4 млн. 349,8 тыс. голов.

В хозяйствах населения на 1 марта содержалось 55,7% всех свиней (в 2009 г. – 57,7%).