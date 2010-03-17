В Полтавской области в наличии 861,5 тыс. тонн зерна

По состоянию на 1 марта 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 861,5 тыс. т зерна, что на 39,9% меньше по сравнению с 1 марта 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, в том числе имелось 270,7 тыс. т кукурузы, 254,0 тыс. т пшеницы, 225,7 тыс. т ячменя, 54,4 тыс. т ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 421,2 тыс. т зерна (на 30,7% меньше прошлогоднего), в т.ч. 122,3 тыс. т кукурузы, 120,5 тыс. т пшеницы, 119,9 тыс. т ячменя, 8,0 тыс. т ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 440,3 тыс. т зерна (на 46,7% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 220,6 тыс. т, из них в аграрных предприятиях хранилось 60,9 тыс. т и в предприятиях, осуществляющих его переработку и хранение, - 159,7 тыс. т.