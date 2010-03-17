В Житомирской области возможна гибель озимых на 15 тыс. га

В Житомирской ОГА прогнозируют возможную гибель озимых на 15 тыс. га из 196 тыс. га озимого клина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКИВСКИЙ.

«Перепад температур, особенно, в третьей декаде февраля и за две недели марта - обусловил возникновение на посевах озимых ледяной корки толщиной от 1 до 10 см., что стало одной из причин гибели растений», - сказал он.

Н.ДИДКИВСКИЙ также отметил, что в сельхозпредприятиях области на 90% площадей посев озимых провели семенами перспективных и районированных высокоурожайных сортов не ниже 2 репродукции.