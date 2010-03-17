В Житомирской области 26% озимых в хорошем состоянии

В сельскохозяйственных предприятиях Житомирской области 26% озимых зерновых находятся в хорошем состоянии, 60% - в удовлетворительном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии Главного управления агропромышленного развития сообщил начальник управления Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, согласно полученной информации, "зерновые культуры на площади в 32,5 тыс. га, или почти 26%, находятся в хорошем состоянии, более 73 тыс. га, или почти 60%, - в удовлетворительном, и 15% - слабые и редкие".

При этом Н. ДИДКОВСКИЙ уточнил, что сельхозпредприятия области осенью 2009 года провели сев озимых культур на площади 166 тыс. га.

Он отметил, что «тогда же сразу перед аграриями Житомирщины возник вопрос в связи с погодными условиями о недосеве части озимых».

«Тогда мы недосеяли почти 27 тыс. га озимых, и теперь перед аграриями региона встал вопрос о том, чтобы разработать тактику и стратегию такую, чтобы этой весной этот недосев был перекрыт», - сказал начальник управления АПК Житомирской ОГА.

Он отметил, что «не стояли в стороне от этого ответственного вопроса и хозяйства населения, и фермеры, где сев озимых проведен на площади почти в 30 тыс. га, что на 1 тыс. га больше аналогичного показателя 2008 года».

В целом, сказал Н. ДИДКОВСКИЙ, по всем категориям хозяйств области озимый клин составляет почти 196 тыс. га, который, по его словам, «сейчас в связи с погодными условиями просит повышенного внимания и дополнительных затрат - финансовых, материальных и человеческих».

Начальник Главного управления агропромышленной политики также отметил, что «есть напряжение и большая тревога по озимому рапсу, где на площади более 13% он находится в хорошем состоянии, на площади почти в 37% - в удовлетворительном , 37% вызывают беспокойство и повышенное внимание, часть посевов озимого рапса - слабые и редкие, и более 12% площадей рапса погибли».