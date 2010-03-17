В Житомирской облаcти площади под яровыми увеличат на 18%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 397 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии начальник Главного управления агропромышленного развития сообщил Николай ДИДКИВСКИЙ.

Он уточнил, что яровыми засеют на 70 тыс. га площадей больше, чем это было сделано прошлой весной, когда яровой клин составлял 322 тыс. га.

Из 397 тыс. га. площадей на 270 тыс. га яровыми засеют сельхозпредприятия региона.

"Безусловно, площади эти будут меняться с учетом необходимости пересева культур, а также коньюктуры сельскохозяйственного рынка", - сказал Н.ДИДКИВСКИЙ.