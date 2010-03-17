В Полтавской области количество кормов уменьшилось

В агрохозяйствах Полтавской области на 1 марта т.г. количество кормов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,

уменьшилось на 14,7% - до 231,5 тыс. т корм. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

Отмечается, что на 1 марта 2010 года в аграрных предприятиях, которые занимаются животноводством, было в наличии кормов всех видов 231,5 тыс. т корм. ед., что на 14,7% меньше, чем на 1 марта 2009 года. В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 9,9 ц корм. ед. (на 1 марта 2009 года – по 12,6 ц корм. нд).