В Полтавской области количество кормов уменьшилось
20:45, 17 марта 2010Агро
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На 1 марта на 14,7%
В агрохозяйствах Полтавской области на 1 марта т.г. количество кормов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
уменьшилось на 14,7% - до 231,5 тыс. т корм. единиц.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.
Отмечается, что на 1 марта 2010 года в аграрных предприятиях, которые занимаются животноводством, было в наличии кормов всех видов 231,5 тыс. т корм. ед., что на 14,7% меньше, чем на 1 марта 2009 года. В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 9,9 ц корм. ед. (на 1 марта 2009 года – по 12,6 ц корм. нд).
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