Украина снизила производство молока на 2,5%

Украина в январе-феврале т.г. снизила производство молока на 2,5% против соответствующего периода 2009 г. - до 1 млн. 166,2 тыс. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях производство молока выросло на 3,1% - 299,1 тыс. тонн, а в хозяйствах населения снизилось на 4,3% - до 867,1 тыс. тонн.

Доля населения в общем объеме производства молока снизилась до 74,4% против 75,7% в 2009 г.