Украина снизила производство молока на 2,5%
12:19, 18 марта 2010Агро
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В январе-феврале до 1,2 млн. тонн
Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.
При этом сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях производство молока выросло на 3,1% - 299,1 тыс. тонн, а в хозяйствах населения снизилось на 4,3% - до 867,1 тыс. тонн.
Доля населения в общем объеме производства молока снизилась до 74,4% против 75,7% в 2009 г.
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