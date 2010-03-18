Украина увеличила производство мяса на 3,4%

Украина в январе-феврале т.г. увеличила производство мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) на 3,4% против соответствующего периода 2009 г. - до 474,8 тыс. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях производство мяса выросло на 11,2% - до 227 тыс. тонн, а в хозяйствах населения снизилось на 2,7% - до 247,8 тыс. тонн.

Доля населения в общем объеме производства мяса снизилась до 52,2% против 55,5% в 2009 г.

Отмечается, что в структуре реализации скота и птицы на убой аграрными предприятиями доля птицы всех видов составила 69,8% (в январе-феврале 2009 г. – 67,3%), в том числе бройлеров – 96,6% (94,1%); крупного рогатого скота – 10,7% (13,7%), свиней – 19,2% (18,9%).

В сельскохозяйственных предприятиях общий объем выращивания скота и птицы превысил уровень января-февраля 2009 г. на 15,9%, в том числе свиней – на 23,7%, птицы – на 18,8%, но выращивание крупного рогатого скота уменьшилось на 10,8%.

Соотношение общего объема выращивания скота и птицы к их реализации на убой составило 113,1% (в 2009 г. - 108,6%). Превышение объемов выращивания скота и птицы над объемами реализации животных на убой зафиксировано во всех регионах.