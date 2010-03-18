Аграрии Черниговской обл. сохранили объемы продаж на уровне прошлого года

В Черниговской области общий объем реализованной предприятиями собственной аграрной продукции за январь-февраль 2010 г. остался на уровне соответствующего периода 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В регионе за два месяца т.г. реализация продукции растениеводства сократилась, животноводства – выросла. Так, растениеводческой продукции реализовано 80,3% от объема января-февраля 2009 г., животноводческой – 134,2%.

Доля продукции растениеводства в общей стоимости составила 51%, животноводства – 49%.