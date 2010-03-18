В Херсонской области вылов рыбы сократился
16:08, 18 марта 2010Агро
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В январе-феврале на 65%
В Херсонской области в январе-феврале 2010 г. официальные объемы вылова рыбы и других водных живых ресурсов составили 178,8 тыс. тонн, что на 65,4% меньше, чем за первые два месяца 2009 г.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.
Согласно сообщению, 103,9 тыс. тонн в общем количестве выловленной рыбы и живых водных ресурсов составил улов из внутренних водоемов области. По сравнению с январем-февралем 2009 г. он сократился на 50,1%.
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