В Херсонской области вылов рыбы сократился

В Херсонской области в январе-феврале 2010 г. официальные объемы вылова рыбы и других водных живых ресурсов составили 178,8 тыс. тонн, что на 65,4% меньше, чем за первые два месяца 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.

Согласно сообщению, 103,9 тыс. тонн в общем количестве выловленной рыбы и живых водных ресурсов составил улов из внутренних водоемов области. По сравнению с январем-февралем 2009 г. он сократился на 50,1%.