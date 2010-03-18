Завтра на западе и юге Украины ожидается до 13° тепла

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь на севере, востоке и в Крыму небольшой мокрый снег с переходом в дождь.

Ночью и утром местами туман; на дорогах, кроме юга, местами гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ожидается повышение температуры: ночью 0-5°, на севере Левобережья и в восточных областях 6-10° мороза, в западных областях и на крайнем юге местами 1-3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на западе и юге до 13°.

В Киевской области в пятницу ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег с переходом в дождь, местами туман, на дорогах местами гололедица; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.