Аграрии Житомирской обл. обеспечены семенами на 108%

Аграрии Житомирской области обеспечены семенами для проведения комплекса весенне-полевых работ на 108%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, сельхозпредпиятиям региона для обеспечения посева яровых зерновых и зернобобовых культур необходимо более 28 тыс. тонн семян, без учета зерновой кукурузы. По состоянию на 16 марта т.г. в области имелось в наличии 30,6 тыс. тонн семян, что составляет 108% от потребности. Из них 29 тыс. тонн семян, или 102%, – семена высоких репродукций. В элитно-семенных хозяйствах региона имеется в наличии более 3 тыс. тонн элитных семян – 104% от потребности.

При этом Н.ДИДКОВСКИЙ уточнил, что специалисты управления знают о необходимом количестве семян кукурузы в области, но озвучат эти цифры позже, перед посевной.

«Мы в управлении знаем о потребности региона в семенах этой культуры, но поскольку ее высевают вертикально интегрированные компании, которые завозят ее буквально перед посевом, эти цифры будут озвучены позже», – сказал он.