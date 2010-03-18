В Житомирской области возрождают льноводство

Аграрии Житомирской области возрождают стратегическую в советские времена для региона отрасль - льноводство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, в частности, специалисты управления разработали и разослали аграриям рекомендации по выращиванию льн-кудряша.

"Тут мы преследовали, прежде всего, цель не потерять технологии", - сказал Н.ДИДКОВСКИЙ.

Он уточнил, что этой весной данной культурой засеют в целом 1,5 тыс. га сельхозпредприятия Новоград-Волынского, Бердичевского, Радомышльского, Емильчинского и Коростышевского районов, что на 1 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Начальник Главного управления также поделился планами руководства АПК региона закрепить в будущем данную тенденцию и возродить отрасль.

Он уточнил, что хозяйства области обеспечены семенами льна на 90% (имеется в наличии 87 тонн семян).

Лен-долгунец посеют в области только в двух районах (Новоград- Волныском и Емильчинском) на общей площади 800 га - на уровне прошлого года, сообщил Н.ДИДКОВСКИЙ.