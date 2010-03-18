«Danonе Украина» планирует в создать молочные фермы

Компания «Danonе Украина», один из крупнейших производителей молочных продуктов, планирует инвестировать 10 млн. евро в создание молочных ферм. Об этом сообщил генеральный директор «Danonе Украина» Дарио МАРКЕТТИ в интервью газете «Дело».

«Основное направление инвестиций для нас - агропромышленный сектор, создание молочных ферм… Украина привлекла серьезные инвестиции в выращивание подсолнечника, зерновых, но в молочный сектор средства не направлялись. Но мы считаем, что инвестиции в проекты по производству молока могут приносить прибыль. Сейчас мы ищем партнера среди тех, кто хочет инвестировать в создание молочных ферм. Я думаю, это будет много небольших проектов. Общаемся с европейскими, украинскими компаниями, местными фермерами, даже конкурентами и выясняем, кто готов взять на себя часть рисков», - сообщил Д.МАРКЕТТИ.

Он отметил, что компания планирует вложить в этот проект не менее 10 млн. евро.

Реализация проекта, по словам Д.МАРКЕТТИ, начнется в ближайшие шесть месяцев. «Главный приоритет - месторасположение в радиусе 500 км от Херсона», - отметил он.

По словам Д.МАРКЕТТИ, такая необходимость возникла в связи с тем, что в Украине за последние годы радикально уменьшились количество коров и объемы производства молока. «Четкой и ясной программы правительства в этой сфере мы не видим. Если будет продолжаться в том же духе, то скоро молочные продукты в страну придется импортировать», - добавил он.

Д.МАРКЕТТИ сообщил, что на сегодня компания работает со многими украинскими фермерами, стараясь выстраивать долгосрочные отношения. «Спрос на молоко не соответствует предложению - есть месяцы, когда молока много, и месяцы, когда его не хватает. Один из путей решения этой проблемы - улучшение качества той сырьевой базы, которая существует в Украине сейчас. Мы уже выделили 0,5 млн. евро негосударственной неприбыльной организации - Фонду «Хайфер» - для того, чтобы она помогла организовать производителей молока и сделать их продукцию качественнее. Эта программа в процессе реализации», - сообщил он.

Относительно покупки перерабатывающих мощностей и заводов Д.МАРКЕТТИ отметил, что «в Danonе есть команда, которая постоянно изучает такие возможности, в том числе на территории СНГ».