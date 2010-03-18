Продажи METRO Cash & Carry Украина снизились

Объем продаж METRO Cash & Carry Украина в 2009 году снизился на 23,9% – с 1 млрд. 016 млн. евро до 773 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, объем продаж METRO Cash & Carry в 2009 году снизился на 7,5% - с 33,1 до 30,6 млрд. евро.

При этом объем продаж METRO Group в 2009 году снизился на 3,6% - с 68 млрд. евро в 2008 году до 65,5 млрд. евро, а с учетом валютных колебаний - вырос на 0,2%.

В 2009 году операционная прибыль (EBIT) METRO Group составил 1, 68 млрд. евро.

В прошлом году METRO Group открыла 80 магазинов, из них: 18 центров оптовой торговли METRO Cash & Carry, 12 гипермаркетов Real и 50 магазинов техники Media Markt и Saturn.

На данный момент в 33 странах работает 2 127 магазинов METRO Group.

В 2010 году METRO Group планирует открыть свои первые магазины в Китае под брендом Media Markt и в Египте - под брендом METRO Cash & Carry.

Всего в 2010 году группа планирует открыть около 30 магазинов METRO Cash & Carry, 5 гипермаркетов Real и 60 магазинов техники Media Markt и Saturn.

Справка УНИАН. C момента выхода на рынок Украины в 2003 году METRO Cash & Carry открыла 25 магазинов: четыре в Киеве, два в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове, по одному во Львове, Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Макеевке, Симферополе и Мариуполе.

METRO Cash & Carry инвестировала в экономику страны 460 млн. евро и создала около 7000 рабочих мест.

METRO Cash & Carry управляет 650 центрами оптовой торговли в 29 странах. Продажи компании в 2008 году составили 33,1 млрд. евро.

METRO Cash & Carry является торговым подразделением немецкой METRO Group. В 2200 магазинах компании в 32 странах мира работает около 300 тыс. сотрудников.

В 2008 году продажи METRO Group достигли 68 млрд. евро.