В Хмельницкой обл. производство агропродукции уменьшилось

В январе-феврале 2010 г. общее производство продукции сельского хозяйства в Хмельницкой области уменьшилось против января-февраля 2009 г. на 4%, в том числе в хозяйствах населения - на 5,3%, в сельскохозяйственных предприятиях, наоборот, возросло на 1,3% .

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, в январе-феврале 2010 г. хозяйствами всех категорий произведено 13,7 тыс. т мяса в живом весе, что на 5,9% меньше, чем в январе-феврале 2009 г., молока - 61,3 тыс. т (на 5,8% меньше), яиц - 47,4 млн. шт. (на 6,2% меньше).

За этот период в сельскохозяйственных предприятиях, по сравнению с январем-февралем 2009 г., средний надой молока от одной коровы (в расчете на среднее поголовье) увеличился на 50 кг и составил по области 548 кг, яйценоскость кур выросла с 50 до 52 яиц.

Общий объем реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями Хмельницкой области за январь-февраль 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., уменьшился на 40,5%, в частности, продукции растениеводства - в 2,6 раза, животноводства - на 18,2%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за январь-февраль 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросли на 28,1%, в том числе на продукцию растениеводства - на 37,1%, продукции животноводства - на 23,9%.

На 1 марта 2010 г. во всех категориях хозяйств области насчитывалось 299,1 тыс. голов крупного рогатого скота (на 4,3% меньше, чем на 1 марта 2009 г.), 159,6 тыс. коров (на 4,2% меньше), овец и коз - 23,8 тыс. (на 4,4% меньше), свиней - 333,8 тыс. (на 21,7% больше).