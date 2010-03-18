Производство агропродукции в Полтавской обл. возросло

В январе-феврале 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства в Полтавской области, по сравнению с январем-февралем 2009 года, возросло на 1,2%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 10,9%, в хозяйствах населения - на 4,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

По их данным, в структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями доля крупного рогатого скота составила 42,6% (в январе-феврале 2009 года - 41,9%), свиней - 49,7% (32,3%), птицы всех видов - 7,6% (25,8%).

Общий объем выращивания скота и птицы в аграрных предприятия в январе-феврале 2010 года увеличился по сравнению с январем-февралем 2009 года на 5,9%, в т.ч. свиней - на 46,7%, крупного рогатого скота - сократился на 6,6%, птицы всех видов - на 50,0%.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой в январе-феврале 2010 года составило 149,1% (в январе-феврале 2009 года - 127,0%). Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле снизились на 7,2%, свиней - на 1,4% и составили, соответственно, 413 г и 355 г.