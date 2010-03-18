Поголовье КРС в Полтавской области уменьшилось

По состоянию на 1 марта т.г., общее поголовье крупного рогатого скота в Полтавской области уменьшилось на 4,6%, по сравнению с 1 марта 2009 года, до 292,9 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

По их данным, количество свиней в области увеличилось на 17,7% - до 372,1 тыс. голов, на 17,3% уменьшилось количество овец и коз - до 43,9 тыс. голов, на 8,9% уменьшилось количество птицы -до 4683,7 тыс. голов.

На 1 марта т.г. население содержало 41,1% общей численности крупного рогатого скота (на 1 марта 2009 года - 43,8%), в т.ч. коров - 53,6% (57,4%), свиней - 50,0% (56,8%), овец и коз - 83,1% (85,4%), птицы всех видов - 52,8% (61,2%).

Общий объем выращивания скота и птицы в аграрных предприятия в январе-феврале т.г. увеличился, по сравнению с январем-февралем 2009 года, на 5,9%, в т.ч. свиней - на 46,7%, крупного рогатого скота - сократился на 6,6%, птицы всех видов - на 50,0%.