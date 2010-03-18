В Полтавской области вылов рыбы уменьшился
18:59, 18 марта 2010Агро
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В январе-феврале на 34,5%
В январе-феврале т.г. в Полтавской области вылов рыбы уменьшился, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., на 34,5% – до 30 тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.
По их данным, в январе т.г. рыбными хозяйствами было выловлено 7 тонн рыбы, а в феврале – 23 тонны.
«Все 30 тонн рыбы выловлены во внутренних водоемах области», - сказано в сообщении облстата.
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