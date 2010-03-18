Sport Life намерена инвестировать около 3 млн. долларов

Группа компаний Sport Life намерена инвестировать около 3 млн. долл. США в открытие пяти суши-баров «Евразия» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, компания арендует площади под открытие ресторанов. Минимальная площадь суши-бара составляет от 200-300 кв.м, сумма инвестиций в открытие одного суши-бара колеблется в пределах 200-500 тыс. долл.

В компании не уточнили, где будут расположены суши-бары, отметив, что рассматривается возможность открытия одного, в частности, на Оболони.

На сегодня компания управляет 4 суши-барами в Киеве. С открытием новых сеть увеличится до 9 объектов.

Ранее группа компаний Sport Life планировала в 2009 году открыть в Киеве 11 суши-баров «Евразия», расширив сеть до 15 заведений.

Справка УНИАН. Группа компаний Sport Life основана в 2001 году венчурным фондом «Киев-Капитал» в Мэриленде (США) с целью инвестиций в спортивную инфраструктуру стран Восточной Европы. Группа компаний управляет сетью фитнес-клубов в Санкт-Петербурге (11) и Киеве (2), суши-баров «Евразия» (4 в Киеве), магазинов спортивной одежды и инвентаря (1 в Киеве), соляриев. Основателем группы компаний является Д.ЕКИМОВ.