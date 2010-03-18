В Винницкой обл. продажа агропродуктов на рынках выросла

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-феврале 2010 г. против января-февраля 2009 г. увеличилась на 8,6% при росте цен на 8,2%.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН.

Цены на продукты животноводства увеличились на 3,3%, их продажа увеличилась на 12,7%. Продажа продуктов растениеводства сократилась на 3,7% при росте цен на 24,4%.

В январе-феврале т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., наблюдается рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, а особенно на, овощи, картофель – на 54,5-23,7%, свинину, птицу – на 8,7-14%, сахар – более чем в 3 раза, масло животное и подсолнечное – на 80%-10,1%. Крупы и молочные продукты подорожали на 8,7-36,1%.

В то же время снизились цены на свиное сало – почти на 15%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за 2009 год против 2008 года увеличилась на 4,9% при росте цен на 7,8%.