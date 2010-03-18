Предприятия Винницкой обл. сократили производство кормов

В январе-феврале т.г. производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 18,5% или 1,038 тыс. тонн, по сравнению с январем-февралем 2009 года, – до 4,574 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, в феврале, по сравнению с январем, рост производства составил 6,13% или 0,136 тыс. тонн – до 2,355 тыс. тонн, а по сравнению с февралем 2009 года наблюдается спад производства кормов на 23,44% или на 0,721 тыс. тонн.

Значительно сократили в январе-феврале текущего года производство кормов для сельскохозяйственных животных и свойской птицы, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, перерабатывающие предприятия Винницкого района на 37,5%, Немировского района – на 76,7% и Липовецкого района – на 13,1%.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 12,5% или 0,317 тыс. тонн по сравнению с январем 2009 года - до 2,219 тыс. тонн.