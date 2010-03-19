Аграриям Хмельницкой обл. для посевной необходимо 740,6 млн. грн.

Хмельницкий. 19 марта. УНИАН. Аграриям Хмельницкой области для проведения в этом году комплекса весенне-полевых работ необходимо 740,6 млн. грн., из них 74% – на материальные затраты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации Владимир ГАЛИЩУК.

По его словам, основными источниками финансирования посевной кампании остаются собственные оборотные средства сельхозпредприятий в пределах 490 млн. грн. и заимствованные средства в размере 206 млн. грн.

«По моему прогнозу, дефицит этих средств составит 48 млн. грн.», – отметил В.ГАЛИЩУК.

По его данным, на середину марта лишь три сельхозпредприятия области оформили банковские кредиты на сумму 11,5 млн. грн. Для сравнения, в прошлом году на этот период банковскими кредитами воспользовались 13 предприятий на сумму 31 млн. грн.

Кроме того, аграрии приобрели 6,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, что составляет 46% от потребности.

По словам В.ГАЛИЩУКА, в прошлом году на проведение комплекса весенне-полевых работ аграрии Хмельницкой области потратили 700 млн. грн.