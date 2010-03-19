В Винницкой области поголовье свиней возросло

В хозяйствах всех категорий Винницкой области по состоянию на 1 марта 2010 года поголовье свиней возросло на 20%, или 76,4 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 457,6 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 марта 2010 года поголовье крупного рогатого скота в области сократилось на 4%, или 15 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – 364 тыс. голов, в т.ч. поголовье коров сократилось на 3,3%, или 6,4 тыс. голов, – до 185,2 тыс. голов.

Кроме того, по состоянию на 1 марта т.г. в области увеличилось поголовье овец и коз – на 5,1%, или 1,9 тыс. голов, – до 38,9 тыс. голов, а поголовье птицы сократилось на 2,4%, или 0,203 млн. голов, – до 8,321 млн. голов.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области на 1 января 2010 года поголовье свиней возросло на 7%, или 25 тыс. голов, по сравнению с 2008 годом – до 383,1 тыс. голов.