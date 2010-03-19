В Винницкой обл. запасы зерна составили 569 тыс. тонн

В Винницкой области, по состоянию на 1 марта т.г., на предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур и в сельхозпредприятиях (кроме малых) общее наличие зерна составляло 569,4 тыс. тонн, что на 37%, или на 335,1 тыс. тонн, меньше, чем на 1 марта 2009 г..

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой областной госадминистрации.

Из общего количества непосредственно в аграрных предприятиях области было в наличии 356,3 тыс. тонн зерна. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 213,1 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-феврале т.г. составляла 1058,3 грн. за 1 тонну, что в 1,5 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года.