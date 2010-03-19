Аграрии имеют только половину средств

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что посевная в этом году « профинансирована плохо», ведь аграрии имеют только половину денежных средств, необходимых для проведения весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Житомирской облгосадминистрации после церемонии представления нового житомирского губернатора Сергея РЫЖУКА.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, «посевная профинансирована достаточно слабо, на нее нужно в целом в стране 24 млрд. грн., а своих частных средств сельхозпроизводители имеют только 12 млрд. грн. и 12 млрд. грн. им еще не хватает».

Н.ПРИСЯЖНЮК добавил, что Минагрополитики сейчас принимает срочные меры для обеспечения аграриев страны топливом и минеральными удобрениями.

"Необходимых средств пока нет, но мы в Минагрополитики срочно ищем формы выделения средств аграриям страны, чтобы через форварды, через агрофонды выделить им топливно-смазочные материалы и удобрения", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также высказал обеспокоенность "вымерзанием озимых в стране".

«Последний раз такие сложные климатические условия были для сельхозпроизводителей в 1968 году, но мы надеемся, что в плане погодных условий выход из такой затяжной зимы будет более-менее мягким. Есть большая угроза для рапса в плане его возможного пересева»,- сказал министр АПК.

Он уточнил также, что в целом начало весенне-полевые работ в Украине «задерживается на три недели».