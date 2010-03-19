В Черниговской обл. оборот розничной торговли упал

В Черниговской области в январе-феврале оборот розничной торговли уменьшился на 6,1%, ресторанного хозяйства – на 5,6%.

Об этом УНИАН сообщи в Главном управлении статистики в области.

В регионе оборот розничной торговли за январь-февраль 2010 г. составлял 1255,7 млн. грн. или 93,9% объема января-февраля 2009 г. В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 31,1%.

Оборот ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) за январь-февраль 2010 г. достиг 44,3 млн. грн. и против января-февраля 2009 г. составил 94,4%.

Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность в розничной торговле и ресторанном хозяйстве, за январь-февраль 2010 г. составлял 565,6 млн. грн. и в сравнимых ценах составил 91,2% от объема января-февраля 2009 г.