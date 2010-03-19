«Агролига» инвестирует 2 млн. грн.

Группа компаний «Агролига» планирует инвестировать 2 млн. грн. в запуск второй очереди завода по переработке подсолнечника в Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в 2010 г. будет инвестировано 450 тыс. грн, а в 2011 г. – 1,55 млн. грн.

«Расширение мощностей завода является частью стратегического плана развития группы. Мы концентрируем свои усилия на этом рынке, поскольку его емкость достаточно высока. Спрос на сырое масло существенно превышает предложение», – отметил генеральный директор ГК «Агролига» Александр БЕРДНИК.

Компания рассчитывает ввести в эксплуатацию вторую очередь завода весной 2011 г., а до конца 2011 г. «Агролига» планирует увеличить объем переработки подсолнечника на 180%, объем производства сырого нерафинированного масла – на 185%, производство жмыха - на 185%, а производство пеллеты из лузги подсолнечника – на 350%.

Отмечается, что на сегодня мощность завода составляет 20 тыс. тонн в год. Предприятие производит сырое нерафинированное масло, которое реализует на внутреннем рынке. Кроме того, завод изготавливает пеллеты из лузги подсолнечника, которые компания экспортирует в страны ЕС в качестве биотоплива.

Напомним, ГК «Агролига» готовится к размещению своих акций на альтернативной площадке NewConnect Варшавской фондовой биржи.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Предприятия выращивают зерновые культуры, занимается переработкой подсолнечника и молочным животноводством. «Агролига» обрабатывает более 5,5 тыс. га земли в Харьковской области. Мощность завода по переработке подсолнечника – 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов.