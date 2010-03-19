На Черниговщине поголовье КРС сократилось

В Черниговской области на 1 марта 2010 г. в хозяйствах всех категорий содержалось 274,2 тыс. голов крупного рогатого скота (на 2,8% меньше, чем год назад), в том числе 148 тыс. коров (на 5,6% меньше),

Такие данные сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, на 1 марта 2010 г. в хозяйствах всех категорий содержалось также 253,4 тыс. голов свиней (на 10,3% больше, чем на 1 марта 2009 г.), 35,3 тыс. овец и козы (на 0,3% меньше), 3306 тыс. голов птицы всех видов (на 2,4% меньше).

При этом в хозяйствах населения содержалось 40,6% общей численности в КРС, коров – 60%, свиней – 52,9%, овец и коз – 88,7%, птицы – 84,9%.