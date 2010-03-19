В Винницкой обл. выросло производство молокопродуктов

В Винницкой области в январе-феврале 2010 г. производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 64%, или 0,722 тыс. тонн, по сравнению с январем-февралем 2009 г. - до 1,849 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства молочных продуктов с содержанием растительных жиров в январе-феврале т.г. состоялся в связи с изменением потребительского предпочтения.

В частности, в феврале т.г. по сравнению с январем производство данного вида продукции перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 5,22%, или 0,047 тыс. тонн – до 0,948 тыс. тонн, а по сравнению с февралем прошлого года рост составил 60,95%, или 0,359 тыс. тонн.

Наибольший рост производства молочных продуктов с содержанием растительных жиров в январе-феврале 2010 г. наблюдался в Литинском районе - на 52,2% и в Бершадском районе, где рост производства составил почти 17%.

Справка УНИАН. Производством молочных продуктов с содержанием растительных жиров в Винницкой области занимается 5 предприятий.