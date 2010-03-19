В Херсонской области начался сев ранних зерновых

В шести районах Херсонской области приступили к севу ранних яровых зерновых культур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромразвития.

Согласно сообщению, по состоянию на 19 марта в регионе посеяно 6,2 тыс. га яровых или 2% от прогноза.

К севу приступили аграрии Генического, Голопристанского, Каланчакского, Новотроицкого, Скадовскоого и Цюрупинскоого районов.

Справка УНИАН. Под урожай 2010 года в Херсонской области всего планируется посеять 776,9 тыс. га яровых культур, из них яровые зерновые - на площади 237,7 тыс. га.

Валовой урожай зерновых и зернобобовых культур в Херсонской области в 2009 году уменьшился, по сравнению с 2008 годом, на 19,7% - до 1 млн. 768,9 тыс. тонн.