Завтра в Украине без осадков

Завтра, 21 марта, на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь ожидается лишь в западных, а утром, днем - и в северных областях. Ночью и утром в центральной и южной частях местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, а днем и в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 1-6° тепла, в западных областях местами 7-9°; днем 8-13°, на западе и юге - до 16°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без осадков, лишь утром и днем местами по области небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-10 м/с.

Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.