В Крыму сев ранних яровых составил 62% к прогнозу

По оперативным данным, в Крыму по состоянию на 16 марта посеяно 86,8 тыс. га ранних яровых культур, в том числе 66,4 тыс. га зерновых, или соответственно 61,5% и 66,4% к прогнозу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве экономики АРК.

Согласно сообщению, при этом подготовка почвы под посев яровых культур проведена на площади 129,6 тыс. га, или 53,4% к прогнозу. Всего весной текущего года в Крыму запланировано посеять 242,8 тыс. га яровых культур.

Подкормку озимых зерновых культур в автономии планируют провести на всей посевной площади. По состоянию на 16 марта подкормлено 520,5 тыс. га озимых зерновых культур, или 86,6% от посевной площади.

Также в Крыму завершается подготовка орошаемых земель к поливу - подготовлено 196,1 тыс. га, или 94,7% к прогнозу (207 тыс. га).

Кроме того, начата посадка многолетних культур. Всего в 2010 году планируется посадить 621 га садов и 1145 га виноградников (на 20% больше, чем в 2009 году). На 16 марта посажено 119 га виноградников (28%).