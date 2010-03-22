На Винничине запас кормов снизился на 6,7%

С\\В Винницкой области состоянием на 1 марта т.г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 159,8 тыс. тонн кормов всех видов, что на 6,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 марта 2010 года наличие кормов в сельскохозяйственных предприятиях из расчета на одну голову КРС в Винницкой области составляло 9,6 ц против 11,1 ц на 1 марта 2009 года.

Как сообщал УНИАН, состоянием на 1 января 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 217,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 10,6% меньше, чем в прошлом году.