Зернотрейдерам нужно возместить 5 млрд. грн. НДС

Экспортерам зерна в течение марта-мая 2010 г. необходимо возместить 5 млрд. грн. налога на добавленную стоимость для проведения весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Для проведения весенне-полевых работ необходимо найти 5 млрд. грн. для погашения задолженности по НДС перед экспортерами зерна в марте-мае т.г. Мы не говорим, что завтра, мы не говорим, что послезавтра, но в течение трех месяцев этот вопрос нужно решить», - отметил он. При этом погашение задолженности необходимо проводить равномерно между всеми компаниями, подчеркнул В.КЛИМЕНКО.

Такие предложения УЗА изложила в письмах правительству. Также президент ассоциации считает, что возмещать НДС необходимо только живыми деньгами.

Кроме того, УЗА предлагает правительству хранить часть золотовалютных резервов в зерне. «Исходя из необходимости наращивать производство зерна и финансового обеспечения производителей зерна, мы предлагаем правительству рассмотреть вопрос финансирования Аграрного фонда для операций по форвардным и залоговым закупкам за счет золотовалютных резервов государства… Таким образом, часть золотовалютных резервов предлагаем сберегать в зерне», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Также предлагается создать Совет экспортеров при Кабинете министров.

Президент УЗА заявил, что по операциям 2010 г. необходимо будет возместить около 50 млрд. грн. «По нашим экспертным данным, для того чтобы возместить НДС только по тем операциям, которые будут проведены в 2010 г., необходимо около 50 млрд. грн., а не 20 млрд. грн., которые заложены в проекте бюджета на 2010 г.", - сказал В.КЛИМЕНКО. При этом на сегодня остается открытым вопрос возмещения 20 млрд. грн., которые государство должно зернотрейдарам.