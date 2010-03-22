В Житомирской области установлены цены на пшеницу

В Житомирской области установлены минимальные и максимальные цены на пшеницу как объект государственного ценового регулирования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что речь идет о приказе Минагрополитики от 23 03. 2010 года № 78 , которым установлены минимальные и максимальные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2010- 2011 маркетинговых периодах.

В том числе минимальная цена на пшеницу 3-го класса составляет 1251, 43 грн./т, максимальная -1543,02 грн./т.

На пшеницу 4-го класса - соответственно 1134,61 грн/т и 1398,98 грн./т.

На пшеницу 5-го класса минимальная цена составляет - 967,83 грн./т и максимальная-1193,34 грн./т.

Это также касается ржи 1-го класса (соответственно -1112,81 грн/т и 1372,09 грн.\т.), ржи 2-го класса (соответственно - 1016,86 грн.\т и 1253,82 грн\т. ) и ржи 3-го класса-- (882,54 грн.\т и 1088,17 грн.\т.).