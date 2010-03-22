В Харьковской области розничный товарооборот уменьшился

В Харьковской области в январе-феврале 2010 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшился на 5,1% и составил 5 млрд. 201,9 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, в структуре розничного товарооборота 34,3% приходится на организованные и неформальные ринки.

Среднемесячный оборот розничной торговли на одного человека за 2 месяца составил 935 грн. (за соответствующий период прошлого года – 853 грн.). Оборот ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в сопоставимых ценах на 0,1% – до 117,4 млн. грн.

Общий объем розничного товарооборота, включая ресторанное хозяйство и предприятия-юридические лица, за январь-февраль 2010 составил 2500,5 млн. грн., что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.