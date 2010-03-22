В Крыму сертификаты на землю получили 98% граждан

В Автономной Республике Крым на начало марта текущего года земельные сертификаты получили 217,361 тыс. человек, или 98,4%, из 220,792 тыс. граждан, имеющих право на земельную долю (пай).

Об этом УНИАН сообщили в Республиканском комитете АРК по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, 201,645 тыс. полученных сертификатов необходимо переоформить на государственные акты. При этом почти 16 тыс. сертификатов не будут переоформляться по причине убытия или смерти владельца.

Общее количество уже оформленных госактов на начало марта составило 198,693 тыс., или 98,5%. Гражданам фактически выдано 183,753 тыс. госактов, или 91,1% от количества земельных сертификатов, которые необходимо переоформить на госакты.