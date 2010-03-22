В Харьковской области готово 93% тракторов

16:24, 22 марта 2010
Агро
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К весенней посевной

В Харьковской области находятся в исправном состоянии и готовы к весенней посевной кампании 9116 тракторов – 93% от их общего количества.

Об том сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

По данным ГУ, только с начала марта были отремонтированы 462 трактора. Готовность сеялок в сельхозпредприятиях составляет 98% (из 5050 в исправном состоянии находится 4955 сеялок).

Лидерами по подготовке тракторов и сеялок к весенней посевной кампании стали хозяйства Волчанского района, где готово 98% тракторов и 100% сеялок, и Чугуевского района (99% и 98% соответственно) области.

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