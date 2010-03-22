Пройдет аукцион по продаже имущества КП "Тетерев-Агро"

Житомирская товарная агропромышленая биржа 14 апреля 2010 года проведет аукцион по продаже имущества коммунального предприятия Житомирского облсовета "Тетерев-Агро".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции биржи.

Согласно сообщению, такое решение принято 18 марта на сессии Житомирского областного совета.

На аукцион будут вынесены десятки комбайнов "Топ-лайнер", зерновые жатки, а также имущественный комплекс площадью 240 кв. м, расположенный в селе Сингуры Житомирского района, по стартовой цене 172741,20 грн. с НДС.