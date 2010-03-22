В Кировоградской обл. оборот розничной торговли сократился

В Кировоградской области в январе-феврале 2010 года оборот розничной торговли сократился на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 1 млрд. 166,6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Оборот ресторанного хозяйства (включая предпринимателей-физических лиц) снизился на 4,8% и составил 24,4 млн. грн.

Общий объем продаж потребительских товаров по всем каналам реализации в январе-феврале составил 1 млрд. 191 млн. грн., что на 4,8% меньше объема января-февраля 2009 года. В структуре продаж розничный товарооборот предприятий-юридических лиц составлял 46,7%, предприятий-физических лиц – 39,2%, остальное приходилось на организованные и неформальные рынки по продаже сельскохозяйственных продуктов.

Увеличение объемов розничного товарооборота наблюдалось в г. Александрии (на 29,5%), а также 12 районах, больше всего в Новомиргородском (на 19,4%), Знаменском (на 16,1%), Маловисковском (на 16%).

Значительное сокращение объемов товарооборота было зафиксировано в г. Кировограде (18,9%), Ольшанском (на 26,9%) и Петровском (на 19,7%) районах.

В январе-феврале 2010 года объем розничного товарооборота из расчета на одного человека в среднем в месяц составил 270,65 грн.