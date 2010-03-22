В Запорожской области вылов рыбы снизился

В Запорожской области в январе-феврале 2010 года объемы вылова рыбы и добычи других водных ресурсов снизились более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области, "на протяжении января-февраля 2010 г. объемы вылова рыбы на территории региона, а также добычи других водных ресурсов в водоемах области составили 439,4 тонн - 35,8% соответствующего показателя января-февраля 2009 года".

При этом, по данным облстата, тенденция к значительному сокращению вылова, наметившаяся в январе, в феврале углубилась.

"По итогам января 2010 г. объемы вылова рыбы в водоемах региона и добычи других водных ресурсов составляли 174,6 тонны - 45,8% объемов на 1 февраля 2009г., а по состоянию на 1 марта 2010 г. добыча водных ресурсов и вылов рыбы составили 439,4 тонн - 35,8% соответствующего показателя января-февраля 2009 года", - констатировали в ГУ статистики в Запорожской области.