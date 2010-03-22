В Запорожской области производство мяса возросло

В Запорожской области в январе-феврале 2010 года объемы производство мяса увеличились на 4,3%, яиц – на 11,9%, а молока – сократились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Запорожской области.

Согласно сообщению, на протяжении двух месяцев 2010 года в регионе реализовано на убой 14,5 тонн мяса (в живом весе). Производство яиц за отчетный период составило 109,3 млн. штук, а производство молока – 33 тыс. тонн.

При этом значительно изменилась структура реализации сельхозпредприятиями скота и птицы на убой: свиней реализовано 69,3% (в январе-феврале 2009 года – 72%), крупного рогатого скота – 7,5% (11,5%), птицы всех видов – 23% (16,1%).