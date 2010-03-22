В Крыму выпустили минеральную воду с напоминанием

В Крыму в рамках кампании декларирования доходов граждан, полученных в 2009 году, на одном из производств Сакского района выпущена линия минеральных вод с этикетками, которые содержат напоминание о необходимости обратиться в налоговые органы по месту жительства и задекларировать свои доходы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации (ГНА) в АРК.

По словам заместителя председателя ГНА в АРК Вадима АЖИБЫ, в Крыму специалистами органов государственной налоговой службы проводится широкомасштабная массово-разъяснительная работа по декларированию доходов.

"Помимо традиционных мероприятий, таких как проведение семинаров, "горячих линий", установка баннеров и сити-лайтов, проведение пресс-конференций и встреч в трудовых коллективах, распространение собственной печатной продукции, в этом году задействованы новые способы информирования налогоплательщиков. Сроки подачи декларации о доходах размещаются на футболках, кружках, ручках, на бутылках минеральной воды", - сообщил В. АЖИБА.

Срок подачи декларации о доходах, полученных в 2009 году, истекает 31 марта 2010 года.

***Сакский район - один из самых больших в Автономной Республике Крым, славится крупными здравницами, которые используют лечебные свойства грязи и рапы, несколькими глубинными скважинами минеральной воды типа "Ессентуки", "Миргородской", столовой "Крымской".