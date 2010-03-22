В Запорожской области поголовье КРС сократилось

В Запорожской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в январе-феврале 2010 года сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 117,1 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Запорожской области.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров сократилось на 4,2% – до 63,7 тыс. голов.

За отчетный период поголовье овец и коз в регионе сократилось на 1,6% – до 50 тыс. голов, а поголовье свиней увеличилось на 12% – до 353,4 тыс. голов, поголовье птицы – на 9,2%, до 5 млн. 357,7 тыс. голов.

В облгосадминистрации не исключают, что в ближайшее время поголовье КРС, коз, овец и птицы, а возможно, и свиней сократится, поскольку запасы кормов на сельхозпредприятиях по сравнению с прошлым годом сократились на 26,8%, в том числе концентрированных – на 28,9%.