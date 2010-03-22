АМК настаивает на законе о внутренней торговле

Антимонопольный комитет Украины (АМК) настаивает на необходимости урегулирования на законодательном уровне взаимоотношений между поставщиками товаров и торговыми сетями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Виннице исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, комитет обеспокоен вопросом деятельности крупных торговых сетей, поскольку накручивание цен, которое происходят в пределах торговой сети в неурегулированных взаимоотношениях с поставщиками мяса, молока, хлеба, гречки, яиц и т.п., в конечном итоге приводит к ущемлению интересов потребителей.

«Поэтому мы настаиваем, что нужно в кратчайший срок завершить разработку закона «О внутренней торговле», – сказал он.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что эти взаимоотношения должны быть четко прописаны в условиях договора. По его словам, если торговая сеть вовремя не возвращает деньги поставщику товара, это приводит к тому, что поставщик «вынужден брать их у миллионов украинцев в виде повышения цен на товары».

«Это государственное безобразие, которое должно быть прекращено», – подчеркнул и.о. председателя АМК.