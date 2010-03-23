Мировые запасы воды и их качество находятся под угрозой в связи с загрязнением их человеком. Об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, обнародованном накануне в связи с отмечавшимся Всемирным днем водных ресурсов. Из-за болезней, связанных с водой, умирает больше людей, чем от всех форм насилия, включая войну, указывается в нем.

"Смерть этих людей является вызовом для всего человечества и подрывает усилия многих стран по созданию своего потенциала развития", - подчеркнул генсек ООН. Он обратил внимание на растущие потребности населения в водных ресурсах для производства продуктов питания, добычи сырья и получения энергии. Одновременно этот рост потребления все чаще конкурирует с потребностями самой природы в водных ресурсах для сохранения уже находящихся под угрозой экологических систем.

"Ежедневно мы сбрасываем миллионы тонн неочищенных сточных вод и промышленных или сельскохозяйственных отходов в водные системы мира. Чистая вода стала дефицитной и будет еще большим дефицитом с активизацией процесса изменения климата. И бедные по-прежнему страдают первыми и больше всего от загрязнения, нехватки воды и отсутствия надлежащей санитарии", - говорится в послании Пан Ги Муна.

В нем подчеркивается также, что вода является источником жизни и связующим звеном для всех живых существ на планете. Она напрямую связана со многими Целями развития тысячелетия: улучшением здоровья матери и ребенка и увеличением ожидаемой продолжительности жизни, расширением прав и возможностей женщин, обеспечением продовольственной безопасности, устойчивым развитием, адаптацией к изменению климата и смягчением последствий.

Генсек ООН напомнил, что признание этой связи привело к объявлению 2005-2015 гг Международным десятилетием действий "Вода для жизни", передает ИТАР-ТАСС. "Давайте охранять и обеспечивать устойчивое управление нашими водными ресурсами в интересах беднейших и уязвимых слоев населения и в интересах всех форм жизни на Земле", - призвал Пан Ги Мун.