Индия требует от Coca-Cola компенсацию в 47 млн долл.

Индийский штат Керала требует от американской корпорации Coca-Cola компенсации в размере 47 млн долл. за причинение экологического вреда.

В частности, правительство штата обвиняет компанию в истощении запасов грунтовых вод, а также в причинении вреда сельскохозяйственным угодьям и экологии региона из-за сбрасывания заводом Coca-Cola промышленных отходов на протяжении пяти лет в период с 1999 по 2004гг.

Представители компании Coca-Cola опровергают данные утверждения и заявляют, что претензии правительства индийского штата безосновательны, пока вина компании в причинении экологического вреда не доказана в суде. По версии компании, научные исследования, проведенные правительством и другими организациями, не подтверждают нанесение заводом Coca-Cola вреда экологии индийского штата.

Речь идет об одном из самых крупных заводов Coca-Cola в Индии в районе Палаккада, который был закрыт еще пять лет назад в 2005г. после массовых протестов жителей и общественных активистов против деятельности завода, передает ВВС.

Компания Coca-Cola, основанная в 1886г., является крупнейшим в мире производителем безалкогольных напитков. Ежегодный оборот компании составляет около 30 млрд долл., а ее продукция представлена в более чем 200 странах. В портфолио компании входит более 2,8 тыс. различных продуктов, среди которых Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, энергетический напиток Burn и многие другие. Бренд Coca-Cola считается самым узнаваемым товарным знаком на планете, который известен 94% населения Земли.